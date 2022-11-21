Fenerbahçe Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından adeta şahlandı. Sarı lacivertliler Dünya Kupası arasına Süper Lig lideri olarak girmeyi başarırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise zorlu grubunu lider tamamlayarak adını direkt olarak son 16 turuna yazdırdı. Portekizli teknik adamı takımda tutmak isteyen Kanarya'yı endişelendirecek bir haber ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından adeta şahlandı. Sarı lacivertliler Dünya Kupası arasına Süper Lig lideri olarak girmeyi başarırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise zorlu grubunu lider tamamlayarak adını direkt olarak son 16 turuna yazdırdı. Portekizli teknik adamı takımda tutmak isteyen Kanarya'yı endişelendirecek bir haber ortaya çıktı.

Son dönemde Flamengo'nun tecrübeli teknik adamı yeniden göreve getirmek için harekete geçtiği iddia edilmeye başladı. Buna göre, bu sezon Flamengo ile Copa Libertadores ve Brezilya Kupası'nı kazanan Dorival Junior'ın Brezilya Milli Takımı'nın yeni hocası olacağı kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre; Brezilya temsilcisinde Junior'ın yerini Jorge Jesus ile doldurmak için ekonomik anlamda tüm imkanları seferber ettiği öne sürüldü. Flamengo'nun, kurt teknik adam ve kurmaylarına dolgun bir maaş teklif etmenin yanı sıra Güney Amerika futbolunda görülmemiş bir transfer bütçesi sunacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise şu anda tatilde olan Jorge Jesus'un İstanbul'a dönmesinin ardından kendisiyle hemen masaya oturmaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'de ve İstanbul'da son derece mutlu olduğu bilinen Portekizli teknik adamın sözleşme uzatma teklifine olumlu yaklaşacağını umuyor.