Kim Min-Jae'ye övgü dolu sözler: Koreli bir canavar!

Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan Kim Min-Jae, buradaki performansıyla dikkat çekti. Güney Koreli stoper, 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi adına forma terletecek. 26 yaşındaki oyuncu için 8 yıldır Asya Kıtası'nda forma giyen İspanyol mevkidaşı Osmar Ibanez ve İspanyol basını övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Fenerbahçe'nin 2021 yazında Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kim Min-Jae, sarı-lacivertlilerde sadece 1 yıl forma giymesine karşın taraftarların sevgilisi oldu.

Güney Koreli stoper, yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olurken, burada da gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Son olarak 2014'ten beri Asya Kıtası'ndaki takımlarda forma giyen İspanyol stoper Osmar Ibanez, ülkesinin basınına konuştu ve 26 yaşındaki ismi öve öve bitiremedi.

"KORELİ BİR CANAVAR"

"O Koreli bir canavar. Kim Min-Jae'yi önünüzde gördüğünüzde, sanki size bir kamyon çarpmış gibi oluyorsunuz. Seni bunaltıyor." şeklinde konuştu.

"BONSERVİS BEDELİ ŞAKA GİBİ"

İspanyol basını ise Min-Jae için, "Güney Kore, Serie A'nın otoriter lideri Napoli'nin savunmasında demir yumrukla komuta ediyor. 1.90'lık boyu ve savunmadaki hızıyla kendisi için ödenen bonservis bedelini şaka gibi gösterdi. Kim Min-Jae Güney Kore'nin yıldızlarından biri ve Tottenham'da Heung-Min Son'u solgunlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

"ÖZİL, RAMOS'A BENZETMİŞTİ"

Ayrıca haberin detaylarında Mesut Özil'in, Kim Min-Jae'yi Sergio Ramos'a belirttiği de yer aldı.