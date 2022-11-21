Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Joao Pedro, Joshua King ve Michy Batshuayi'yi transfer ederek bu bölgeyi güçlendirmişti. Bu dönemde sarı-lacivertlilerin Atalanta forması giyen Luis Muriel'i de listesine aldığı ifade edilirken, oyuncuyu 3 Serie A kulübünün takip ettiği iddia edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Liglere 2022 Dünya Kupası için ara verilirken, bu turnuvada yer almayan oyuncular da geleceklerini şekillendirmek için takımlarla temaslarını sürdürüyor.

2019'dan beri Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Luis Muriel, 2023 yazında sözleşmesi bitecek olması nedeniyle devre arasında herhangi bir takımla anlaşabilir ve yaz döneminden itibaren o takımın formasını giyebilir.

Transfer dönemlerinde Fenerbahçe ile adı anılan Kolombiyalı santrfor için İtalyan basınından Calciomercato'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"MILAN, ROMA VE JUVENTUS TAKİP EDİYOR"

Habere göre; 31 yaşındaki santrforun takımdan ayrılabileceği ve Serie A devlerinden Milan, Roma ve Juventus'un oyuncuyu takip ettiği bilgisi geçildi. Oyuncunun şu anda sakat olduğu ve Ocak ayında iyileşeceği de belirtildi.

Ayrıca oyuncuyla Fenerbahçe'nin de görüşebileceği yazılırken, sarı-lacivertlilerin alternatifleri arasında Alfredo Morelos'un da olabileceği ifade edildi.

Atalanta'nın Luis Muriel ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği konusunda henüz bir karar vermediği de haberin detaylarında yer aldı. Kolombiyalı golcü bu sezon Atalanta'da 9 maça çıkarken 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.