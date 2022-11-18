SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe'nin Galatasaray ile büyük bir rekabete girdiği ve sonunda mutlu sona ulaştığı Joao Pedro beklentilerin altında kaldı. 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Marco Piccioli oyuncunun performansı ve Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu. İşte o açıklamalar... (FB SPOR HABERLERİ)

İŞTE PEDRO'NUN MENAJERİ PICCIOLI'NIN SÖZLERİ:

Fenerbahçe 'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joao Pedro beklentilerin altında kaldı.30 yaşındaki oyuncu için sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray Cagliari ile sıkı bir pazarlık yarışına girmiş ve kazanan sarı-lacivertliler olmuştu.Pedro bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamdan 15 karşılaşmada görev aldı.Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.Bu performansla taraftarlar tarafından hayal kırıklığı olarak gösterilen Pedro'nun menajeri Marco Piccioli aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor.

PEDRO'NUN BU PERFORMANSINDA SİSTEMİN ETKİSİ VAR MI?



Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve oyun içgörülerine sahip harika bir oyuncu.



Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda oynuyor ama kesinlikle 10 numara onun için daha uygun pozisyon.



Ama Pedro dingin ve Fenerbahçe'de mutlu ve futbolda bu uyumu geçebilecek bir yetenek.



Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kazanmak için takıma katkı vermeyi çok istiyor.



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