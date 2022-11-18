Transfer haberi: Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Gençlerbirliği'nin 3 genç yeteneği için karşı karşıya geldi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Ankara ekibinin başkanı Niyazi Akdaş, "Galatasaray bu oyuncularımızı istedi, doğru. Ama ben kesinlikle ‘olmaz’ dedim. Fenerbahçe ile masadayız." dedi. İşte detaylar...

Son yıllarda sık sık transferde savaş veren Galatasaray ve Fenerbahçe birkez daha karşı karşıya... Ezeli rakipler, Gençlerbirliği formasını giyen ve geleceğin yıldızları olarak gösterilen Mahmut Ceyhun Alyurt, Yiğit Eğin ve Can Bartu Çığır'ı kadrosuna katmak için uğraşıyor. U15 Milli Takımımız'da da görev yapan 3 genç yeteneği hangi takımın alacağı belirsizliğini korurken, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş Takvim'e konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİSİ VAR!

Çon net açıklamalarda bulunan Başkan Akdaş, "Galatasaray bu oyuncularımızı istedi, doğru. Ama ben kesinlikle 'olmaz' dedim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de konuyu konuştuk. Sayın Koç ile son görüşmeyi daha yapmadık. Ona göre bir plan ortaya çıkacak. Şartlar oluşursa 3 oyuncuyu da Fenerbahçe'ye verebiliriz. Ali Koç ile daha para konusunu da konuşmadık. Ama Arda Güler paketine dahil olacak bu isimler" ifadesini kullandı.

Başkent ekibinin altyapı sorumlusu Seçkin Topçu ise "Beşiktaş'ın da oyuncularımıza ilgisi olduğunu biliyorum. Bizim için şaşırtıcı bir durum değil. Bu oyuncular ileride A Milli Takım'da da oynayacak. Büyük kulüplerin ilgi göstermesi benim için sürpriz bir gelişme değil" açıklamasını yaptı.

"ÜÇÜ DE ÇOK YETENEKLİ"

Son olarak U18 Milli Takımımız'ı çalıştıran Mehmet Hacıoğlu, transferin gözdesi olan 3 genç yeteneği değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Can Bartu, yukarıya kadar yükselecek bir potansiyele sahip. Sol bek ama sol açıkta da oynayabilir. Oyuncuları çok yönlü kullanmak gerek. Mahmut Ceyhun'un çok kuvvetli bir fiziği var. Süratli de bir oyuncu. Teknik yönünü geliştirdiği takdirde daha iyi olacak. Yiğit, teknik özellikleri ön planda olan bir oyuncu. Oyunu iki yönlü oynamayı becermesi gerekir. 3 oyuncunun da ofansif özellikleri ön planda" diye konuştu.