Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertli yönetim, lige verilen Dünya Kupası arasıyla birlikte stoper hamlesi için harekete geçti. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi sebebiyle buradaki rotasyonu arttırmak isteyen Kanarya en az bir, hatta iki hamle birden yapabilir. Öte yandan yönetimin transfer rotası ise ortaya çıktı.

İLK HEDEF SAMET AKAYDIN

Fenerbahçe yerli olması ve ligde başarılı bir performans sergilemesi sebebiyle Samet Akaydın'ın peşine düştü. Kanarya, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu takasla bitirmek istiyor. Teklif edilecek futbolcu ise Serdar Dursun. Jorge Jesus'un planları arasında bulunmayan futbolcunun adı sezon başında da Adana ekibiyle anılmıştı. Ancak deneyimli golcü sezon başında takımdan ayrılmak istememişti. Takımda aldığı süreden memnun olmayan Serdar'ın ise devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Serdar'a eski kulübü Darmstadt'tan da teklif geldiği, oyuncunun ise bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor'a önerildiği ifade ediliyor.

SANCAK'TAN SAMET AÇIKLAMASI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise geçtiğimiz günlerde Samet Akaydın hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Sancak, "Samet'e ciddi teklifler var. Şu an erken. Fiyatını bulduysa ve gittiğinde takımı zor durumda bırakmayacaksa olur. Ama şu anda gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki savunmacı, Mavi Şimşekler ile bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı ve 1 gol attı. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

BİR STOPER HAMLESİ DAHA GELEBİLİR

Fenerbahçe yönetiminin Samet Akaydın transferi gerçekleşmesi durumunda bir stoper hamlesi daha yapması bekleniyor. Jesus'un bu bölge için yönetime, özellikle Brezilya liginde top koşturan oyuncuların öncelikli olduğu bir liste sunduğu belirtildi. Sarı lacivertliler bu mevkiye bir transfer daha yaparsa stoper hattındaki oyuncu sayısını 6'ya çıkaracak ve özellikle 3'lü savunma sistemini benimseyen Portekizli hocanın elini oldukça fazla rahatlatacak. (aspor.com.tr)