Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezona etkili bir giriş yapsa da bu maçı zirve yolunda çok önemli olduğunun bilincinde. Öte yandan zorlu mücadele öncesinde Kanarya için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Fenerbahçe, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finalleri öncesi verilecek araya kadar olan 4 maçını kazanırsa 13 maçta 32 puan toplamış olacak. En son 2013/14 sezonunda Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünde bunu başarmış olan Fenerbahçe o sezon şampiyonluk ipini göğüslemişti. Sarı lacivertliler ligde sırasıyla Başakşehir, İstanbulspor, Giresunspor ve Sivasspor ile oynayacak. Jesus'un talebeleri, bu dört maçı da kazanması durumunda toplamda 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak ve hem puan hem de psikolojik olarak ciddi bir avantajın da sahibi olacak.

Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe 2005/06 sezonunda Christoph Daum yönetiminde 13 maçta 35 puan toplamıştı. Jesus'un Fenerbahçesi 4'te 4 yaparsa bu sezondan sonra en fazla puan alınan sezon olan 2013/14 sezonundaki 32 puanı egale etmiş olacak.

9 MAÇTA 28 GOL

Jorge Jesus yönetiminde ligde 9 maçta 28 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.