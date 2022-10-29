2 HAFTA YOK

Jorge Jesus, Brezilyalı öğrencisinin 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Luan Peres'in de henüz iyileşememiş olması nedeniyle tecrübeli teknik adamın elinde sağlıklı stoper olarak sadece Serdar Aziz ve Attila Szalai kaldı. Altyapıdan yetişen ve zaman zaman kadroya alınan 18 yaşındaki Yiğit Efe Demir de bir diğer seçenek.