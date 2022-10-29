Sarı-Lacivertlilerde sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Willian Arao takıma katıldı ancak Başakşehir maçında İsmail Yüksek sakatlandı. Rennes mücadelesinden hemen önce ise Diego Rossi, ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Fransız ekibine karşı müthiş geri dönüşün geldiği mücadelede ise Gustavo Henrique, sakatlar kervanına katıldı.
Fenerbahçe'de mecburi değişim! İstanbulspor maçında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sistemde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Portekizli teknik adamın Gustavo Henrique'nin sakatlığı sonrası savunma hattında ciddi değişiklikler yapması bekleniyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
2 HAFTA YOK
Jorge Jesus, Brezilyalı öğrencisinin 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Luan Peres'in de henüz iyileşememiş olması nedeniyle tecrübeli teknik adamın elinde sağlıklı stoper olarak sadece Serdar Aziz ve Attila Szalai kaldı. Altyapıdan yetişen ve zaman zaman kadroya alınan 18 yaşındaki Yiğit Efe Demir de bir diğer seçenek.
Jesus'un 3'lü savunmaya devam etmek için Willian Arao'yu savunmaya çekme şansı var. Ancak İsmail Yüksek'in durumu belirsiz olduğu için, Sambacı'nın pozisyonuyla oynaması beklenmiyor.