Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, Portekizli hocanın göstermiş olduğu performans sonrası sözleşme yenileme çalışmalarına başlamıştı. 68 yaşındaki antrenörün, kontrat görüşmelerinde eşinin de yanında bulunmasını istediği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli hoca kısa sürede yaptıklarıyla camianın sevgilisi haline geldi. Sarı-Lacivertliler'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'la nikah tazeleneceğine dair haberler yaklaşık 1 aydır kamuoyunu meşgul ediyordu. Ancak şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı.



Fenerbahçe'de taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak gelişme belli oldu. Yönetim, Jorge Jesus'le yeni sözleşme görüşmelerine resmen başlıyor.

Takvim'in haberine göre, dünyaca ünlü teknik adamın eşi Ivone Jesus en geç cumartesi günü İstanbul'da olacak. Ivone Jesus'un Başakşehir maçını da tribünden takip etmesi bekleniyor. Ancak bu, sıradan bir ziyaret olmayacak.

Fenerbahçe yönetiminin 15 gün önce Jorge Jesus'a yeni sözleşme konusunu açtığı ancak Portekizli hocanın yapılacak görüşmelerde eşinin de bulunmasını istediği öğrenildi.

Ivone Jesus'un uzak mesafelerden dolayı en baştan beri eşinin Türkiye'ye gitmesine soğuk baktığı hatta Jorge Jesus'un da bu yüzden Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.

Jorge Jesus'un Türkiye'de beklediğinden çok daha iyi bir ortam bulduğu ve Fenerbahçe'de en azından 1 sezon daha devam etme fikrine çok sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Portekizli hocanın, eşi bu konuda ikna olmadan imzayı kesinlikle atmayacağı da vurgulanıyor.

Bu nedenle önümüzdeki hafta içinde Fenerbahçe yönetimi ile Jorge Jesus arasında yapılacağı öğrenilen yeni sözleşme görüşmesinde Ivone Jesus'un da hazır bulunması planlanıyor. Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus'tan çok eşini ikna için uğraş vereceği de gelen bilgiler arasında.

Sarı-Lacivertliler ile Jesus ailesi arasında yapılması beklenen kritik zirveden çıkacak sonuç çok büyük bir merakla bekleniyor.