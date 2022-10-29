"TÜRKİYE'DEKİ MACERAMDAN SONRA BU FIRSATI KAÇIRAMAZDIM"

"Napoli benim için büyük bir şanstı ve Türkiye'deki maceramdan sonra bu fırsatı kaçıramazdım. En iyi teklifi Napoli'den aldım ve kabul etmek için bir an bile tereddüt etmedim. Ben de böyle baş döndürücü ve heyecan verici bir yükseliş beklemiyordum. Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde lideriz, üç ay içinde yaşadıklarım beklentilerimin çok ötesine geçti."