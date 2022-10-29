Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla pek çok Avrupa kulübünün radarında giren Kim Min-Jae, sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalya'da yayın yapan La Rebubblica'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'den transfer itirafı! "Türkiye'deki maceramdan sonra..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve İtalyan ekibiyle gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae samimi açıklamalarda bulundu. La Repubblica'ya konuşan Güney Koreli stoper, Napoli'ye transfer süreciyle ilgili de konuştu. İşte o açıklamalar...
"TÜRKİYE'DEKİ MACERAMDAN SONRA BU FIRSATI KAÇIRAMAZDIM"
"Napoli benim için büyük bir şanstı ve Türkiye'deki maceramdan sonra bu fırsatı kaçıramazdım. En iyi teklifi Napoli'den aldım ve kabul etmek için bir an bile tereddüt etmedim. Ben de böyle baş döndürücü ve heyecan verici bir yükseliş beklemiyordum. Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde lideriz, üç ay içinde yaşadıklarım beklentilerimin çok ötesine geçti."
"ANI YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUM"
Göğsündeki 'Carpe Diem' (Anı Yakala) dövmesiyle ilgili; "Her zaman sahada anı yakalamaya çalışıyorum. Carpe Diem, Kore'de çok kullanılan bir tabir ve benim futbol felsefemi en iyi şekilde özetliyor."