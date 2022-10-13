UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşma sonrası Kanarya'nın teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşma sonrası Kanarya'nın teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İşte o sözler...

Maç beklediğimiz gibi zor bir maçtı, bizim için önemli olan gruptan çıkmaktı. Gruptan çıkaracak bir maç olacağını biliyorduk, Rennes ile grup liderliği için oynayacağız. Hedefimiz gruptan çıkmaktı. Bunu başardık. Avrupa'da aldığımız galibiyetler Fenerbahçe'nin Avrupa'da yukarıya çıkmasına ve Türk futbolun gelişmesine yardımcı olacağını biliyoruz.

"PENALTI KONUSUNA BEN KARAR VERİYORUM"

Maç içinde yaptığımız değişiklikleri, maça göre ayarlıyoruz. Maç öncesi hiçbir zaman karar vermiyoruz, maçın içinde buna karar veriyoruz. Hafta sonu oynayacağımız maçı düşünerek karar verdik. Sonradan oyuna giren oyuncular, bize çok iyi katkı verdi. Valencia maça hız getirdi. Penaltı konusuna ben karar veriyorum, 4 tane penaltıcımız var. Valencia, penaltı kullandığı için nereye vuracağına dair bir bilgi olduğu için penaltıyı Batshuayi'ye verdi, bu kararı için kendisini tebrik ederim.

Maç sonu oyuncuları formalarını taraftarlara vermeleri gerektiğini söyledim. Biz aslında taraftarımız için futbol oynuyoruz, mutlu olmalarını istiyoruz. Burada olan taraftarlar Türkiye'de olmayan insanlar onun için güzel bir hatıra olmasını istedim.

Zor bir maç olacağını biliyorduk, AEK Larnaca sahasında oynadığı maçları zorlaştırıyor ama bizim için zor bir maç olmadı. Biz galibiyete daha yakınız. Takımımızın yarısı yabancı ve iki ülke arasındaki gerilimi bilmiyorlar. Futbolcular politikacı değiller, sporcular.