UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.
UEFA kulüpler sıralaması değişti! Fenerbahçe'den dev yükseliş
Son dakika spor haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus ile yükselen bir ivme yakalayan Fenerbahçe'nin çıkışı devam ediyor. Mücadele ettiği B Grubu'nda lider konumda bulunan sarı-lacivertliler, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Kanarya, Avrupa'da peş peşe aldığı galibiyetle sonrası UEFA kulüpler sıralamasında üst sıralara yükseldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Son olarak AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.