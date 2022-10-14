AEK Larnaca Fenerbahçe maçı sonrası Jorge Jesus: Önemli olan gruptan çıkmaktı
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'ya konuk oldu. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu ve "Maç beklediğimiz gibi zor bir maçtı, bizim için önemli olan gruptan çıkmaktı. Gruptan çıkaracak bir maç olacağını biliyorduk, Rennes ile grup liderliği için oynayacağız." dedi. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
23:45
Jorge Jesus: Önemli olan gruptan çıkmaktı 13 Ekim 2022 | 12:00
03:33
İşte Kanarya'nın AEK Larnaca maçı öncesi son durumu 13 Ekim 2022 | 12:00
03:39
Selahattin Baki AEK maçı öncesi A Spor'a konuştu! 13 Ekim 2022 | 12:00
02:41
Jorge Jesus için övgü dolu sözler! “İlk 11 adaleti…” 13 Ekim 2022 | 12:00
25:49
Jorge Jesus AEK Larnaca maçı öncesi konuştu! 12 Ekim 2022 | 12:00
00:55
01:17
Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! 10 Ekim 2022 | 12:00
00:58
Toroğlu'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 09 Ekim 2022 | 12:00