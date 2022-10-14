UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve gruptan çıkmayı garantiledi. Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)
Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol karşılaşmayı değerlendirdi.
HADİ BAKALIM! - EMRE BOL
Grubun görece zayıf ekibi olan AEK Larnaca, aslında fena bir takım değil.