Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Güney Kıbrıs ekibini yenerek puanını 7 yapmanın peşinde. Nefes kesecek karşılaşma öncesinde temsilcimizin ilk 11'i belli oldu. İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Güney Kıbrıs ekibini yenerek puanını 7 yapmanın peşinde. Nefes kesecek karşılaşma öncesinde temsilcimizin ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Osayi, İsmail, Crespo, Lincoln, Alioski, Emre Mor, Rossi, Batshuayi.

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Sanjuryo, Luis Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

4 İSİM LİSTEDE YOK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.