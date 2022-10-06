Fenerbahçe AEK Larnaca sınavında! İşte Jorge Jesus'un muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler grupta geride kalan 2 maçta 4 puan topladı. İşte Fenerbahçe - Larnaca maçı öncesi muhtemel 11'ler...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. B Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Kiev'i Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci hafta Fransa'da Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı. Elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda olan Jorge Jesus ve öğrencileri, AEK Larnaca ile üst üste oynayacağı iki karşılaşmadan 6 puan alarak grup liderliği için bir adım öne geçmeyi hedefliyor. Konuk Larnaca'nın grupta iki maçta 3 puanı bulunuyor. Grubun diğer maçında Rennes, Dinamo Kiev'i ağırlayacak. (Fotomaç)