UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında kendi sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve oyunculardan İsmail Yüksek, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.



Jorge Jesus, iki takım için de önemli bir maç olacağını belirterek, "Larnaca grupta Dinamo Kiev'i yendi. Yarışta kendisinin de olduğunu gösterdi. Evimizde oynamanın avantajını lehimize çevirmek ve galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Rakibimizin uluslararası kaliteli oyuncuları var. Zorluklar çıkacaktır karşımıza ama biz bu zorlukları lehimize çevirmek için çalışıyoruz" dedi.



"HER MAÇA FARKLI KADROYLA ÇIKMAK BİZİM İÇİN BİR AVANTAJ"



Her maçta farklı bir kadroyla sahaya çıkmalarının kendileri için bir avantaj olduğunu düşündüğünü kaydeden Jesus, "Rakiplerimiz bize karşı net bir strateji belirlemekte zorlanıyorlar. Her maçta farklı oyuncular oynatmamızla bize karşı zorlanıyorlar. Bunun bize bir avantaj sağladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"KAZANIRSAK GRUPTAN ÇIKMA YÖNÜNDE BÜYÜK BİR ADIM ATMIŞ OLACAĞIZ"



AEK Larnaca'nın iyi bir takım olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Riskli bir maç olabilir ama biz bunun bilincindeyiz. Böyle olmalı ki sürprizle karşılaşmayalım. Kaliteli oyuncuları var, siz de göreceksiniz. Maçı kazanırsak gruptan çıkma yönünde büyük bir adım atmış olacağız" diye konuştu.



"HER MAÇTA AYNI OYUNU SERGİLEMEK İSTİYORUZ"



Fenerbahçe'nin oyun anlayışıyla ilgili konuşan Jesus, "Lig maçı olsun, Avrupa maçı olsun biz her zaman aynı fiziksel mücadeleyi sahada gösteriyoruz. Fenerbahçe her maçını bu şekilde oynar. 90 dakika boyunca rakibine baskı yapan bir takım istiyoruz sahada. Hem fiziksel hem taktiksel anlamda çok iyi olmalıyız. Aynı oyunu sergilemeye çalışacağız. Her maçta aynı oyunu sergilemek istiyoruz, rakibimizi şaşırtabilmek için" değerlendirmesinde bulundu.



"HERKES DEPLASMANDA GOL ATMAKTA ZORLANABİLİR"



Her takımın deplasmanda oynadığında gol atmakta zorlanabileceğini dile getiren Jorge Jesus, "Sadece Fenerbahçe için geçerli değil bu. Manchester City de olsa, Real Madrid de olsa deplasmanda gol atmak zor olabiliyor. Ligde en çok gol atan takımız. Bu da ofansif kalitemizi gösteriyor. Deplasmanda daha çok gol atabilirsek tabii ki daha güzel olur" şeklinde konuştu.



"İSMAİL İLK 11'DE OLACAK"



Avrupa Ligi'ndeki maçlarda İsmail Yüksek'i değerlendirmesinin sorulması üzerine Jesus, "Avrupa Ligi'ne özel bir durum değil bu. Yapmış olduğumuz rotasyondan kaynaklı. Kendisine daha çok Avrupa Ligi maçları denk geldi. Arao ile değişerek oynuyorlar. Larnaca maçında da bu şekilde olacak, kendisi ilk 11'de oynayacak" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

İSMAİL YÜKSEK: İYİ BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEYİP GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ



Milli futbolcu İsmail Yüksek ise "Çok önemli bir maça çıkacağız. Avrupa arenasında ülkemizi temsil etmek çok önemli. Kiev ve Rennes'de iyi bir görüntü sergiledik. İyi bir görüntü sergileyip galibiyet almak istiyoruz ve bir nebze daha ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"ÇOK ÇALIŞIYORUM"



Bu sezon süresinin artmasına değinen İsmail, "Bu seneki performansım tek başıma sorumlu olduğum bir süreç değil. Çok çalışıyorum. Jesus hocam ve ekibi ile de mental bir çalışma da yapıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Gelişime açık olduğumu düşünüyorum. Bu konulara mesai harcıyorum. Futbolda her zaman çok güçlü olmalısınız. Her şey bizim için iyi gidiyor. Umarım sezon finalini de hep birlikte iyi yaparız" dedi.



"TAKIMDA İNANILMAZ BİR REKABET VAR"



"Avrupa maçı, lig maçı fark etmiyor" diyen İsmail Yüksek, "Takımda inanılmaz bir rekabet var. Bu da hocamızın başarısı. İyi bir uyum yakaladık. Hangi yola doğru gittiğimizi biliyorum. İyi bir arkadaşlık ortamımız var. Bu da sonuçlara yansıyor" şeklinde konuştu.



"JESUS'UN DOKUNUŞLARI ÇOK FAZLA"



Teknik direktör Jorge Jesus ve ekibinin çok tecrübeli olduğunun altını çizen milli oyuncu, "Onlarla çalıştığımız için çok şanslıyız. Bana dokunuşu fazla oldu. İlk defa bu mevkide oynuyorum. Onun dokunuşları çok fazla, inanılmaz derecede katkı sağlıyor. Kendisinin tecrübesini ve çıkarttığı oyuncuları biliyoruz. Ben de onun verdiği görevleri yaparak kendimi geliştirmek istiyorum" açıklamasını yaptı.



"ÖNEMLİ OLAN TAKIMA KATKI SAĞLAMAK"



Son olarak oynamadığı dönemlerle ile ilgili gelen soruya İsmail Yüksek, "Açıkçası oynayamadığım dönemler benim için zor oldu. Hiçbir zaman pes etmeyen bir futbolcuyum. Ant içtim bu konuda. Önemli olan takıma katkı sağlamak. Takımda inanılmaz bir rekabet var, bu da hocamızın başarısı. Çok iyi bir uyum sağladık. Çok iyi bir yoldayız, çok iyi gidiyor" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.