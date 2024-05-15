Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün haziran ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa aday olduğunu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Başkan Yıldırım, sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu nerede söyledim? Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi. Biz FETÖ ile mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten, başka şey ile mücadele edemedik."