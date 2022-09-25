Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, kariyeri boyunca kazandığı kupaların yanısıra parlattığı oyuncularla da ön plana çıkıyor. Portekizli futbol adamı, dünya yıldızı olan birçok futbolcunun kariyerinde büyük bir pay sahibi. Öte yandan Jesus, Fenerbahçe'de de bu geleneği sürdürmek istiyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirilmişti. Sarı lacivertliler, Kartal'ın oldukça iyi grafiğine ve ligle ikinci olunmasına rağmen yolları ayırmıştı. Löw ve Jorge Jesus isimlerinin üzerinde duran yönetim, tercihini Portekizliden yana kullanmıştı.

HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI!

Dinamo Kiev'e elenen ve lige Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Jorge Jesus, eleştirilerin odağına gelse de daha sonra ivmeyi tamamen tersine çevirdi. Deneyimli teknik adam, oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken yaptığı açıklamalarla da Fenerbahçeli taraftarların gönlünde şimdiden taht kurdu. Saha kenarında dinmek bilmeyen bir enerji sergileyen Jesus, oyuncularının limitlerini sonuna kadar kullandırmasıyla da meşhur bir teknik adam.

KASAYI DOLDURACAK!

Porekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarda yakaladığı başarıların yanı sıra oyuncu parlatmasıyla da meşhur. Özellikle Sporting Lizbon ve Benfica dönemlerinde Premier Lig'e sattığı oyunlarla meşhur olan Jesus'un yeni hedefinde Fenerbahçeli gençler var. Fotomac.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre; geçtiğimiz sezon Bursaspor'a kiralık olarak gönderilen ve bu sezonun planlamasında da olmayan İsmail Yüksek, hocanın şimdiden parlattığı isimlerin başında geliyor. Sezon başında 350 bin Euro piyasa değeri olan İsmail, 4 aylık bir sürede değerini 2.3 milyon Euro'ya yükseltti. İlk kez milli takıma da çağırılan genç futbolcu, ilk maçında golle tanışmayı da başardı.

YENİ HEDEFLER ONLAR!

Son zamanlarda ucuza aldığı oyuncuları yüksek bedellerle yurt dışına satmasıyla ünlenen Fenerbahçe, Jorge Jesus ile beraber kasasını doldurabilir. Daha önceki sezonlarda da kendilerini gösteren Altay Bayındır, Attila Szalai, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler, Jesus'un elinde parlatılmayı bekleyen isimler. Ayrıca bu sezon takıma katılan Emre Mor, Lincoln ve Batshuayi de Jesus'un önderliğinde yeniden Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi hedefliyor. Jesus'un elinde parlayan Bruno Fernandes, Jan Oblak, Bernardo Silva, Ruben Dias, Nemanja Matic, Darwin Nunez, Di Maria, David Luiz gibi oyuncular Premier Lig'in vazgeçilmezleri olmuşlardı.

Fenerbahçe yönetimi, şu anki toplam değerleri 110 milyon Euro'nun üzerinde olan bu 11 isimden tarihi bir gelir bekliyor.