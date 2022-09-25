Fenerbahçe teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde sezona bomba bir giriş yaptı. Portekizli antrenör önderliğinde çıktığı maçlarda rakiplerini bir bir saf dışı bırakmayı başaran sarı lacivertliler Süper Lig'e de gol sayısı ve baskılı oyunuyla damga vuruyor. Öte yandan ortaya çıkan bu performans ise dünyada gündem haline geldi. Daha önce Portekiz basınından sarı lacivertli taraftarları korkutan bir haber gelmişti. Ancak Brezilya basını bu iddiaları yalanladı ve flaş bir haberi kaleme aldı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fenerbahçe teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde sezona bomba bir giriş yaptı. Portekizli antrenör önderliğinde çıktığı maçlarda rakiplerini bir bir saf dışı bırakmayı başaran sarı lacivertliler Süper Lig'e de gol sayısı ve baskılı oyunuyla damga vuruyor. Öte yandan ortaya çıkan bu performans ise dünyada gündem haline geldi. Daha önce Portekiz basınından sarı lacivertli taraftarları korkutan bir haber gelmişti. Ancak Brezilya basını bu iddiaları yalanladı ve flaş bir haberi kaleme aldı.

Daha önce başta Portekiz basınından Record olmak üzere birçok Portekiz basını, Jesus'un Fenerbahçe'den memnun olmadığı ve yeniden Brezilya'ya dönmek için ayrılacağını kaydetmişti. Bu iddialar ise deneyimli hocanın performansından oldukça memnun olan sarı lacivertli taraftarları endişeye düşürmüştü. Brezilya basını ise bu gelişmeleri yalanladı. SuperVasco'nun Jesus'un başarılı performansını da derlediği haberde, Portekizli hocanın teknik ekibinden bir ismin, Jesus'un Avrupa futbolunu bırakmak istemediğini ve tamamen Fenerbahçe'ye odaklandığını söylediğini iddia etti.

Öte yandan başarılı hocanın ismi Brezilya'nın önemli ekiplerinden Atlético Mineiro ile anılıyordu. Jesus ile Brezilya kulübü arasında herhangi bir görüşme yapılmadığı ve Jesus'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tamamlamak istediği ifadelerine yer verildi. Bir başka detay olarak ise, Portekizli hocanın ayrılık kararı alması sonucunda kulübe 3 milyon Euro ödeyeceği bilgisi de yer aldı.

HEDEFİ 4 BÜYÜK LİG!

Haberin devamında ise Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırmasının ardından Avrupa'nın en önemli 4 büyük liginden birisine gitmek istediği ifadeleri yer aldı. Bu liglerin İspanya, Fransa, İngiltere veya İtalya olacağı da kaydedildi.

YÖNETİM TUTMAK İSTEYECEK

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi ise Jorge Jesus'un performansından oldukça memnun. Yaz transfer döneminde tamamen hocanın talepleri üzerine ilerleyen yönetim, devre arası hamlelerini de hocaya göre yapacak ve yine Fenerbahçe kadrosu Jesus'un isteklerine göre şekillenecek. Yönetim ise uzun süren görüşmeler sonucunda ikna ederek 1 yıllık sözleşmeyle takımın başına getirdiği Jesus'u, şampiyon olunamasa dahi bırakmak istemiyor.

Jesus ise prensip olarak Fenerbahçe de dahil olmak üzere çalıştırdığı Portekiz kulüplerinin tamamında 1 yıllık sözleşmeler imzalıyordu. Fenerbahçe'nin başına da bu sebeple ilk etapta 1 yıllığına geçti. Yönetimin ise hocanın başarılı olması durumunda yeni sözleşme için masaya oturacağı biliniyor. Başta Portekiz ve Brezilya olmak üzere dünyanın her yerindeki önemli liglerin önemli takımlarıyla adı anılan Jesus ile ilgili nasıl bir karar verileceği yakın zamanda belli olacak.