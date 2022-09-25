Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası muhteşem bir grafik yakalayan ve son olarak A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek, Fransızların da dikkatini çekti. Lüksemburg karşılaşmasında ilk kez Ay-yıldızlı formayı giyen 23 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada muhteşem bir gol atarak takımımızı beraberliğe taşımıştı. Öte yandan bir Fransız haber sitesi, yeni bir yıldız doğuyor sözleriyle İsmail Yüksek hakkında bir haberi kaleme aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası muhteşem bir grafik yakalayan ve son olarak A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek, Fransızların da dikkatini çekti. Lüksemburg karşılaşmasında ilk kez Ay-yıldızlı formayı giyen 23 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada muhteşem bir gol atarak takımımızı beraberliğe taşımıştı. Öte yandan bir Fransız haber sitesi, yeni bir yıldız doğuyor sözleriyle İsmail Yüksek hakkında bir haberi kaleme aldı.

Fransız basınından Foot221'in yaptığı haberde, "Fenerbahçe'den Milli Takım'a... Bir yıldız doğuyor" ifadelerine yer verildi. Haberin detayında oyuncunun Lüksemburg maçındaki performansına dikkat çekilirken, attığı şık golden övgüyle bahsedildi. Öte yandan İsmail'in bu performansını sürdürmesi durumunda, Türk futbolunun dünyaya yeni bir yıldız kazandırabileceği de kaydedildi.

İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro. Sezon başında bu rakam ise 350 bin Euro'ydu. İsmail'in Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.