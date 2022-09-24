Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Efe Sarıkaya'nın peşinde! Efe Sarıkaya kimdir?

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Efe Sarıkaya'nın peşinde! Efe Sarıkaya kimdir?

Adı Süper Lig devleri Beşiktai, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Efe Sarıkaya sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte transfere sair son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2022- 14:35 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022- 16:12