Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Efe Sarıkaya'nın peşinde! Efe Sarıkaya kimdir?
Adı Süper Lig devleri Beşiktai, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Efe Sarıkaya sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte transfere sair son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2022- 14:35 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022- 16:12
Siyah-beyazlı formayla profesyonel olarak ilk kez geçen sezon Süper Lig'deki Trabzonspor maçında süre almıştı.
Genç savunmacı ardından, Kasımpaşa maçında 90 dakika görev yapmıştı.
Efe, bu sezon 1'inci Lig'de 5 karşılaşmada oynadı.
Efe'yi; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin scout ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.
EFE SARIKAYA KİMDİR?
Efe Sarıkaya, 30 Kasım 2005'te dünyaya geldi.
Mevki stoper olan Efe, tercih edilmesi halinde sol bekte de forma giyebiliyor.
Sol ayağını kullanan Efe'nin sözleşmesi Haziran 2024'e dek devam ediyor.