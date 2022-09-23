Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için flaş bir iddia ortaya atılmış ve sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılıp Atletico Mineiro'ya gideceği ifade edilmişti. Konuyla ilgili Brezilya temsilcisinin başkanı Sergio Coelho'dan açıklama geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Portekiz'in Record gazetesi, Jorge Jesus'un Brezilya'ya dönmek istediğini, hatta Atletico Mineiro ile görüştüğünü öne sürmüştü Konuyla ilgili ise yalanlama geldi.

Çıkan haberde, tecrübeli teknik adamın Brezilya'ya dönmmek istediğini öne sürülmüştü. Haberde, sarı-lacivertlilerde mutlu olmayan Jorge Jesus'un yeniden Brezilya'da çalışmak istediği ifade etmişti. Hatta, Brezilya'ya giderek Atletico Mineiro ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

YALANLANDI

ESPN'de yer alan habere göre ise Jesus hakkındaki iddialar tamamen spekülasyonlardan ibaret.

Atletico Mineiro başkanı Sergio Coelho konuya dair açıklamalarda bulundu. Coelho yaptığı konuşmada, "Atletico Mineiro ve Jorge Jesus arasında kesinlikle bir görüşme yok" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe cephesi de, Jorge Jesus'un mutsuz olduğu iddiasına karşı çıkıyor.

Brezilya'ya ailesiyle vakit geçirmek için giden ve İstanbul'a döndüğü belirtilen tecrübeli çalıştırıcının, sadece şampiyonluğa odaklandığı ifade ediliyor. Portekizli çalıştırıcının, Ali Koç ile de ilişkisinin çok iyi olduğu vurgulanıyor.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin Jesus'u bırakmayı düşünmediği ve yeni sözleşme imzalamak için görüşüleceği kaydediliyor.