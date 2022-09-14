Bir diğer oyuncu ise Miguel Crespo... Portekiz Milli Takımı'nda geniş kadroda olduğu bilinen 28 yaşındaki orta sahanın amacı nihai kadroda olabilmek. Crespo'nun en büyük şansı da şu anda Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la çalışması. Son dönemde yeniden ilk 11'e girmeye başlayan ve çalışkan görüntüsüyle tam not alan deneyimli orta saha, Jesus'un da gözüne girdi. Portekiz'in hocası Fernando Santos'la güçlü bir iletişimi olan Jorge Jesus'un vereceği referans önemli olacak.