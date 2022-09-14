Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de kadrodaki birçok oyuncu 2022 Dünya Kupası hedefini de göz ardı etmiyor. 20 Kasım'da başlayacak dev turnuva öncesi kadrodaki bazı oyuncular Katar'daki organizasyonda olabilmek için ayrı bir motivasyon yaşıyor.
Fenerbahçe'de flaş Batshuayi ve Crespo gelişmesi! Dünya Kupası şansı...
Fenerbahçe haberi: Sezona ligde ve Avrupa'da iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerde Batshuayi ve Crespo, göstereceği performansla ülkelerinin formasıyla Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor. İşte detaylar...
Dünya futbolunun en büyük vitrininde ülkelerinin milli takımlarında olmak isteyen oyuncular arasında Michy Batshuayi ve Miguel Crespo isimleri ayrıca öne çıkıyor. Sezon başında Chelsea'de düşünülmeyen ve transferin son gününde Fenerbahçe ile anlaşan Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nda düzenli oynayan bir isim. 29 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında attığı golle yeniden adından söz ettirdi. Golcü futbolcunun, Belçika ile Katar'da olması bekleniyor. Batshuayi, turnuva başlayana kadar formunu artırmak istiyor.
Bir diğer oyuncu ise Miguel Crespo... Portekiz Milli Takımı'nda geniş kadroda olduğu bilinen 28 yaşındaki orta sahanın amacı nihai kadroda olabilmek. Crespo'nun en büyük şansı da şu anda Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la çalışması. Son dönemde yeniden ilk 11'e girmeye başlayan ve çalışkan görüntüsüyle tam not alan deneyimli orta saha, Jesus'un da gözüne girdi. Portekiz'in hocası Fernando Santos'la güçlü bir iletişimi olan Jorge Jesus'un vereceği referans önemli olacak.