FENERBAHÇE HABERLERİ | Joshua King sakatlandı! Norveç Milli Takımı...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Joshua King, sakatlığı sebebiyle Norveç Milli Takım'ının kampından ayrıldı. Milli Takım doktoru King'in uyluğuyla ilgili sorunları olduğunu ve bunun önümüzdeki maçlarda oynamaya hazır olmayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2022- 15:33 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022- 15:42