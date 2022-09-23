Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kulüp kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jesus, "Takımımız gelişim gösterdi. Sahada istediklerimizi uygulamaya başladılar. Türkiye'deki ilk derbime Beşiktaş karşısında çıkacağız. O maça hazırlanacağız. 12 oyuncumuz var, onlarla derbi için çalışmaya başlayacağız." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kulüp kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:



Üç gün izin yaptık. Bu ara bize iyi geldi. Bazı oyuncuların toparlanabilmesi için önemliydi. Ben de Portekiz'e gidip ailemi gördüm. Ara öncesinde iyi performans sergiliyorduk. İdeali ara vermemek olurdu. Birçok oyuncumuz ülkelerini temsil ediyor.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAKKINDA...

Takımımız gelişim gösterdi. Sahada istediklerimizi uygulamaya başladılar. Türkiye'deki ilk derbime Beşiktaş karşısında çıkacağız. O maça hazırlanacağız. 12 oyuncumuz var, onlarla derbi için çalışmaya başlayacağız.

"TARAFTAR BİZE İNANSIN VE GÜVENSİN"

Taraftarlar için derbi maçları önemlidir. Biz de derbiye ve tüm maçlara odaklanıyoruz. Taraftarlarımız yanımızda olsun. Zaman zaman spekülasyonlar çıkar. Ancak taraftarın desteği çok önemli. Bize inansınlar, biz onlara inanıyoruz. Yanımızda görmek istiyoruz.

İlk günden beri Fenerbahçe'de hedeflere ulaşabilmek için birlik olmamız gerektiğini vurguluyoruz. Şu anda birlik olmuş bir grubuz. Herkes fikirlerini paylaşıyor. Hedefimizin en önemlisi şampiyonluk. Bunun için her geçen gün çok çalışıyoruz.

Taraftarlar, bizim için her zaman itici güç oldu. Bize desteğe devam etsinler. İşler iyi gitmediğinde de yanımızda olsunlar. Çünkü birlikte olursak, Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz.

"İSMAİL ÇOK ÖNEMLİ YERELERE GELECEK"

Oyuncuların milli takımlarındaki performansı, golleri hepimizi mutlu ediyor. İsmail Yüksek'in ilk milli maçındaki performansından çok memnunum. Türk Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olacak.