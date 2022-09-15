UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında deplasmanda Rennes ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Dinamo Kiev'i mağlup ederek 3 puanla başlayan sarı lacivertliler, Fransa deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-2'ye getirerek 1 puanı kaptı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında deplasmanda Rennes ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Dinamo Kiev'i mağlup ederek 3 puanla başlayan sarı lacivertliler, Fransa deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-2'ye getirerek 1 puanı kaptı.

Temsilcimizin golleri 60. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+2'de penaltıdan Enner Valencia kaydetti.

Fransız ekibinin golleri 52'de Terrier ve 54'te Majer'den geldi.

Rennes, 83. dakikada Trarore'nin kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı.

MERT HAKAN BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.

Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk maçını 22 Ağustos'ta Adana Demirspor'a karşı oynamış ve sonradan oyuna girmişti.

Daha sonra 4 maçta daha sonradan oyuna dahil olan Mert Hakan, bu sezon ilk 11'de ilk kez Rennes'e karşı forma giydi.

BATSHUAYI 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni santrforu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görev aldı.

Transfer sürecinin son günlerinde kadroya katılan Belçikalı golcü, ilk maçına Dinamo Kiev karşısında sonradan oyuna girerek çıkmış ve galibiyet golüne imza atmıştı.

Batshuayi, Rennes karşısında ise ilk 11'de görevlendirildi.

OSAYI VE İSMAİL 3 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile orta sahada görev yapan İsmail Yüksek, 3 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Özellikle sağ bek pozisyonuna geçtikten sonra Fenerbahçeli taraftarların beğendiği isimler arasında yer alan 24 yaşındaki oyuncu, son olarak 25 Ağustos'ta Austria Wien karşısında ilk 11'de görevlendirilmişti.

Yaklaşık 1 ay sonra ilk 11'e dönen Osayi-Samuel, ligdeki Konyaspor ve Kayserispor maçlarında sonradan oyunda dahil olmuştu.

Osayi-Samuel, son oynanan Dinamo Kiev maçında ise süre alamamıştı.

Fenerbahçe'nin bir diğer genç oyuncusu İsmail Yüksek de tıpkı Osayi-Samuel gibi ilk 11'deki son maçını 25 Ağustos'ta Austria Wien karşısında oynamıştı.

RENNES TRİBÜNLERİNDE TÜRK TARAFTARLAR

Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı karşılaşmada, Türk taraftarlar ev sahibi takım tribünlerinde karşılaşmayı takip etti.

UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir tribüne sadece bin 350 kişilik yer ayrılmıştı.

Ev sahibi taraftarların kombinelerini satın alan çok sayıda Türk futbolsever, karşılaşmayı yerinde takip etti.