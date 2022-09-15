UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Rennes ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Dinamo Kiev galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak grupta 2'de 2 yapmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Rennes ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Dinamo Kiev galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak grupta 2'de 2 yapmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Melling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Gouiri, Terrier.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Peres, İrfan Can, Mert Hakan, İsmail, Lincoln, King, Batshuayi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

KUPA 2'DE 130. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıktı.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise daha önce 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.