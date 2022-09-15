UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Rennes ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Dinamo Kiev galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak grupta 2'de 2 yapmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Melling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Gouiri, Terrier.
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Peres, İrfan Can, Mert Hakan, İsmail, Lincoln, King, Batshuayi.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
KUPA 2'DE 130. MAÇ
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıktı.
Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise daha önce 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.