Rennes Fenerbahçe maçında penaltı kararı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Rennes deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Benjamin Bourigeaud tarafında yerde kaldı ve hakem Aleksi Kulbakov penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2022- 00:07 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022- 00:12