UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Benjamin Bourigeaud tarafında yerde kaldı ve hakem Aleksi Kulbakov penaltı noktasını gösterdi.
İŞTE O AN:
Rennes Fenerbahçe maçında penaltı kararı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Rennes deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Benjamin Bourigeaud tarafında yerde kaldı ve hakem Aleksi Kulbakov penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2022- 00:07 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022- 00:12
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes deplasmanına konuk oldu.