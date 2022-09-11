Dinamo Kiev maçının ardından teknik direktör Mircea Lucescu'nun yaptığı açıklamalara katıldığını söyleyen Surkis, "Mircea Lucescu ile aynı fikirdeyim. Hakem bu maçın üstesinden gelemedi. Shaparenko'nun bacağı kopuyordu, VAR hiçbir şey yapmadı." diyerek sözlerini noktaladı.