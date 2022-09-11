Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmalarının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis'ten Fenerbahçe sözleri! "Ceza alacaklarına eminim"
Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada yaşananlarla ilgili konuşan Surkis, UEFA'nın sarı lacivertli kulübe ceza vermesi gerektiğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin ceza alması gerektiğini söyleyen Surkis, "UEFA'nın, Fenerbahçe taraftarının yaptıklarından dolayı tepki göstereceğine ve Fenerbahçe'nin büyük bir para cezası alacağına eminim."
"Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında da bize çok sert davrandılar. Taraftarın eylemlerini yetkililer değerlendirecektir. Bugünün futbolunda böyle davranışlara yer yok." ifadelerini kullandı.