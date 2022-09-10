Fenerbahçe'nin başında çıktığı 12 resmi maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve tek yenilgi alan Jorge Jesus, kısa sürede adından söz ettirdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 madde kritik! İşte Jorge Jesus'un şampiyonluk planı...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus etkisi sürüyor. Sarı lacivertliler, deneyimli antrenörle hasret kaldığı şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor. Bunun bilincinde olan Jesus ise sistemiyle rakiplerine fark karşı fark yaratıyor. İşte Portekizli hocanın taktiğindeki dikkat çeken 5 madde...
Lig ve Avrupa'da iddialı yürüyüşünü sürdüren Portekizli çalıştırıcı özellikle taktiksel hamleleriyle konuşuluyor.
Hücum futbolunu Fenerbahçe'ye adapte etmek için uğraşan Jesus, taktiksel anlamda ince eleyip sık dokuyor.