Fenerbahçe'de gözler tamamen forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, listedeki yıldızlarla görüşmeler hızlandı.
Fenerbahçe'de hedef forvet transferi! Listede 5 isim var
Fenerbahçe'de forvet harekatı sürüyor. Uzun zamandır Maxi Gomez için Valencia ile görüşen sarı-lacivertli kulüp, Uruguaylı golcüyü Trabzonspor'a kaptırdı. Bunun üzerine Kanarya, listesindeki diğer 5 isme yöneldi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de gözler tamamen forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, listedeki yıldızlarla görüşmeler hızlandı.
Fotomaç'ın haberine göre Atalantalı Luis Muriel, Bayer Leverkusen'den Sardar Azmoun ve Manchester United'da şans bulamayan Anthony Martial için görüşmeler yapıldığı bildirildi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Batshuayi ile de tekrar temasa geçildiği gelen haberler arasında...