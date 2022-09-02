Fenerbahçe'de hedef forvet transferi! Listede 5 isim var

Fenerbahçe'de forvet harekatı sürüyor. Uzun zamandır Maxi Gomez için Valencia ile görüşen sarı-lacivertli kulüp, Uruguaylı golcüyü Trabzonspor'a kaptırdı. Bunun üzerine Kanarya, listesindeki diğer 5 isme yöneldi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 06:40