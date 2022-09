FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı öncesi Kadıköy'de barış mesajı!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Kadıköy'deki maçta taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olan "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün ingilizcesi "Peace at home peace in the world" yazılı koreografi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 20:14