FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal isyan etti! "Yönetimden destek alamadım"
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışısını sürdürürken, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrasında ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli ekipte işler karışırken, eleştirilerin odağı olan İsmail Kartal serzenişte bulunda. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.05.2024- 10:52 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024- 11:05