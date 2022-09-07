Fenerbahçe'de gözler Dinamo Kiev maçında! Jorge Jesus'un planı...

Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Dinamo Kiev'i ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elendiği rakibini bu kez yenmek istiyor. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus'un Dinamo Kiev'e karşı özel olarak hazırlandığı ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 09:52