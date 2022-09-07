Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak.
Fenerbahçe'de gözler Dinamo Kiev maçında! Jorge Jesus'un planı...
Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Dinamo Kiev'i ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elendiği rakibini bu kez yenmek istiyor. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus'un Dinamo Kiev'e karşı özel olarak hazırlandığı ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaştığı Dinamo Kiev'e şanssız şekilde elenmişti.
Ardından Ukrayna temsilcisi de saf dışı kalınca kader onları UEFA Avrupa Ligi gruplarında buluşturdu.