UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi Rennes'e konuk oldu.
FENERBAHÇE HABERİ: Luan Peres Alanyaspor maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde, zorlu maç öncesi Luan Peres endişesi yaşanıyor. Brezilyalı oyuncu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçında sakatlanmıştı. 28 yaşındaki savunmacının Alanyaspor karşısında forma giyip giymeyeceği belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçtan İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'nın golleriyle 2-2'lik beraberlikle ayrılarak zorlu deplasmandan 1 puanla döndü.
Maçta Fenerbahçe adına yaşanan olumsuzluk ise Luan Peres'in sakatlığı oldu.