Fenerbahçe'ye 19'luk stoper Adamo Nagalo...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe 3 kulvarda da ilerlemek olduğu için savunma konusunda arayışlara tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler Adamo Nagalo için düğmeye basıldı. İşte transferdeki detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 06:40