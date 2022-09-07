Geniş bir kadro oluşturan Fenerbahçe yaz transfer döneminin son transferi için harekat başlattı.
Fenerbahçe'ye 19'luk stoper Adamo Nagalo...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe 3 kulvarda da ilerlemek olduğu için savunma konusunda arayışlara tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler Adamo Nagalo için düğmeye basıldı. İşte transferdeki detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre ana kadrosunu kuran sarı-lacivertliler geleceğe yatırım olarak da düşündükleri Adamo Nagalo'yu gündemlerine aldılar.
Kariyerini Nordsjaelland'da sürdüren genç savunma oyuncusu için Danimarka temsilcisiyle temaslar başladı.