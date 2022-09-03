Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. İki takım da 3 puan için sahada olacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. İki takım da 3 puan için sahada olacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Pedro.

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:45'te başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

HAKEM ALİ PALABIYIK

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ali Palabıyık'a bu maçta Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Volkan Bayarslan.

TEK EKSİK VALENCIA

Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik oyuncu bulunuyor. Ligde son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Valencia, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı.