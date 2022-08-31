Fenerbahçe'de transfer çalışmarı tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertli ekipte gözler stoper hamlesine çevrilmişti. Kim Min-Jae'nin ayrılığı sonrası Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan Kanarya, Güney Koreli futbolcunun yerini dolduramadı. Sarı lacivertlilerin hedefindeki isimden ise kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Jorge Jesus önderliğinde Süper Lig'de 4 maça çıkan sarı lacivertli ekip, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet olarak 5. haftaya 7 puanla girdi. Öte yandan yaz transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken Kanarya'da gözler bir yandan da transfere çevrildi. Savunmanın bel kemiği olarak tabir edilen Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferi sonrası Fenerbahçe, Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmıştı. 2 stoper de Güney Koreli savunmacının yerini dolduramadı. Fenerbahçe stoper bölgesi için bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Hedefteki isim ise ortaya çıktı. Galler Basını'ndan Daily Post'un haberine göre sarı lacivertlilerin hedefindeki futbolcu William Troost-Ekong'du.

Yapılan haberde Afrika Uluslar Kupası'ndan dönüşünün ardından Watford'daki yerini kaybeden oyuncu için Fenerbahçe ile birlikte Bologna devredeydi. Elini çabuk tutmaya çalışan sarı lacivertli ekibin ilk teklifini ilettiği de kaydedildi. Ancak İngiliz kulübünün sarı lacivertlilerin bu teklifini geri çevirdiği de haberin detayında yer aldı.

Öte yandan 28 yaşındaki Nijeryalı savunmacının İtalya'ya transfer olmaya yakın olduğu da belirtildi.

Deneyimli ismin adı bir süre Galatasaray'la da anılmıştı.

Bu sezon Championship'e düşen Watford'ın William Troost-Ekong ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncu daha önce ülkemizde Bursaspor forması da giydi.