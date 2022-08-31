Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe Icardi için devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Icardi için Fransa basınında yer alan habere göre Fenerbahçe de devreye girdi. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2022- 19:38 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022- 20:29