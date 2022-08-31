Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe Icardi için devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Icardi için Fransa basınında yer alan habere göre Fenerbahçe de devreye girdi. İşte son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 31.08.2022- 19:38 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022- 20:29
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; PSG ve Galatasaray, Mauro Icardi için pazarlıklarını sürdürürken Fenerbahçe, son saatlerde transfer görüşmelerini başlattı. Haberde, Icardi'nin de Fenerbahçe ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi.
PSG formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkan Mauro Icardi, 38 gollük katkı sağlamıştı.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ise, "Icardi konusunu Fenerbahçeli yöneticilere sordum ve bu konuyu yalanladılar" dedi.