Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bazı futbolcuların ise geleceği merak konusu. Sarı lacivertli ekibe geldiği dönemden bu yana beklentilerin altında kalan Burak Kapacak için Fransız ekibi harekete geçse de anlaşma sağlanamadı. İşte ayrıntılar...

Fransa'da transfer döneminin bitimine kısa süre kala kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Bordeaux'nun hedefindeki isimlerden birisinin de Fenerbahçe'den Burak Kapacak olduğu öğrenildi. Kapacak için görüşmelerde bulunan Fransız ekibi, henüz olumlu sonuç alabilmiş değil.

GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

Fransa basınına göre Bordeaux, Fenerbahçe'den Burak Kapacak için temaslarda bulundu. Fakat Sarı-Lacivertliler ile yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği belirtildi.

22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ile anlaşma zemini bulamayan Bordeaux'nun Dinamo Batumi forması giyen Zuriko Davitashvili'yi kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilmekte.