Transfer haberi: Santrfor hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray için Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geldi. İki ezeli rakibin, Lyon forması giyen Moussa Dembele'nin durumunu yakından takip ettiği bildirildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bu sezon Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Santrfor hattına takviye yapmak isteyen iki ezeli rakip için Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN DEMBELE BOMBASI!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Lacazette'nin Lyon'a geri dönmesi sonrası çok fazla süre alamayan Moussa Dembele için devreye girebileceği ifade edildi.

Fransız basınından Sport FR'nin habere göre Dembele, daha fazla süre almak isteyeceği bir takıma transfer olmak istiyor. Fransız futbolcunun gelecek sezon sözleşmesinin biteceği ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da oyuncuyu kadrosuna katabileceği ifade edildi.

TRANSFERDE RAKİPLER VAR

Dembele ile ayrıca Atletico Madrid ve Juventus'un da gündeminde olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon, 1 maçta 25 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.