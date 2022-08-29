Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Dimitrios Pelkas ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerin transferi için Hull City ile anlaşma sağladığı Yunan futbolcu için ödenecek bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de 2020/2021 sezonunda kadroya dahil edilen Dimitrios Pelkas, Hull City'ye transfer oluyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertliler, 2020'de 2,2 milyon Euro'ya PAOK'tan transfer ettiği Pelkas'ı 3,5 milyon Euro'ya İngiliz ekibine gönderdi.

Transferle ilgili itiraf Hull City'nin hocası Şota Arveladze'den geldi. Yabancı sayısı 18'e düşen sarı lacivertlilerde, sıradaki isimler Berisha ve Novak. Çok sayıda talibi olan Szalai de takımdan ayrılabilir.

"PELKAS'I BEKLİYORUM"

Şota açıklamasında, "Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'DEN HULL CITY'YE 3 OYUNCU

Dimitrios Pelkas, bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye imza atan 3. isim olacak. İngiliz ekibi, daha önce sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı.