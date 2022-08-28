Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde zorlu maç öncesi 10 futbolcu kadroda yer almadı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.08.2022- 15:04 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022- 15:15
Sarı-lacivertlilerin, Konyaspor ile oynayacağı mücadele Eskişehir'de oynanacak.
Fenerbahçe'de; Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, İsmail Yüksek, Dimitrios Pelkas, Armindo Bruma, Joshua King, Mergim Berisha, Tiago Çukur ve Burak Kapacak açıklanan kadroda yer almadı.