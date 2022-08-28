Fenerbahçe transfer haberi: Bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Maxi Gomez transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol basını, Uruguaylı golcünün bonservis bedelini de duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe golcü transferinde son aşamaya geldi. Sarı-lacivertliler, Maxi Gomez'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

fotomac.com.tr editörlerinden Burak Şentürk'ün AS'tan derlediği habere göre, Valencia'dan ayrılmak üzere olan Maxi Gomez, Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin, 6 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transferin gerçekleşmek üzere olduğu ifade edildi.

JORGE JESUS İLE GÖRÜŞTÜ!

Uruguaylı golcünün, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Türkiye'ye gelme konusunda çok istekli olduğu bildirildi. Maxi Gomez'in ayrılığını hesaba katan Valencia'nın forvet mevkisine Edinson Cavani'yi transfer edeceği belirtildi.