Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler Maxi Gomez'in üzerindeydi. Ancak sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya rotasını Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'a çevirdi. Jorge Jesus'un kararı transferi belirleyecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Forvet transferini bitirmek için 1 Eylül tarihini gözüne kestiren Fenerbahçe'de herkes Maxi Gomez'in imzasını beklerken çok sürpriz bir gelişme yaşandı. İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un Sarı-Lacivertliler'in gündemine girdiği öğrenildi.

TAKIM ARAMAYA BAŞLADI

Takvim'in haberine göre Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı yıldız bu sezon ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı. Bu gelişme sonrası Morelos'a kulüp aramaya başlayan menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a aktırdığı, Portekizli hocanın vereceği raporun ardından kesin kararın verileceği öğrenildi. 2017 yılından bu yana Rangers formasını giyen Alfredo Morelos 228 maçta 113 gol ve 51 asistlik çok önemli bir performans sergiledi. Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 26 yaşındaki forvet bu sezon 4 maçta 73 dakika sahada kalabilirken 1 gol kaydetti.

GEÇEN SEZON 18 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon 42 resmi karşılaşmada görev yapan Morelos 18 gol atarken 8 de asist yaptı. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Kolombiyalı yıldız milli takımda 11 kez görev yapıp rakip ağları 1 kez sarstı.