Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin gündemindeki birinci isim ise Maxi Gomez. 26 yaşındaki futbolcu için uzun süredir ısrarını sürdüren yönetim, mutlu sona ulaşmaya çok yakın. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de forvet transferi için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez'e Avrupa'da Fenerbahçe dışında da talipler olduğu ancak büyük liglerde transferin 1 Eylül'de sona ereceği için bu tarihin çok kritik olduğu öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Valencia, eğer 1 Eylül tarihine kadar istediği rakamı Avrupa takımlarından alamazsa, Uruguaylı golcüyü şu ana kadar en yüksek bonservis ücretini teklif eden Fenerbahçe'ye satacağı bildirildi. Bu arada Maxi Gomez için İspanyol basınında Fenerbahçe'yi sevindirecek bir haber yayınlandı. Valencia'nın Edinson Cavani ile imza aşamasına geldiği belirtilirken, yıldız futbolcunun Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Maxi Gomez ile aynı takımda oynamak istemediği kaydedildi.

GOMEZ'E HER YOL KADIKÖY

Bunun nedeni olarak ise, eğer aynı takımda olurlarsa Kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası'na ikisinden birinin gidemeyeceğini düşünmesi olduğu yazıldı. Valencia'nın ise hem bu durumdan dolayı hem de finansal açıdan Cavani'ye imza attırmak için Gomez'i Fenerbahçe'ye gönderebileceği belirtildi.