Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yolların ayrılması sonrası takımın başına getirdiği Jorge Jesus ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)