Sezonun flaş transferlerden olan Joao Pedro artık forma giymeye hazır hale geldi.
Transfer olduğunda sakatlanan ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu, Pazartesi akşamki Konyaspor maçının kadrosunda yer alacak.
Milliyet'in haberine göre, Jorge Jesus'un Joao Pedro'ya forma vermek istediği belirtildi.
30 yaşındaki yıldızın durumunu antrenmanlarda yakından takip eden Jesus, ilk 11'de şans verme konusunda da sıcak bakıyor.
Joao Pedro'nun antrenmanlarda da bir hayli istekli olduğu kaydedildi.