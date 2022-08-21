Fenerbahçe'nin Marega planı!

Fenerbahçe'de özellikle golcü konusunda birçok ismin adı geçerken son olarak gündeme 31 yaşındaki Marega geldi. İşte sarı-lacivertli yöneticilerin Marega planı ve detayları...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 06:40