Fenerbahçe'nin Marega planı!
Fenerbahçe'de özellikle golcü konusunda birçok ismin adı geçerken son olarak gündeme 31 yaşındaki Marega geldi. İşte sarı-lacivertli yöneticilerin Marega planı ve detayları...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.08.2022- 06:40
YIKILMIYOR AYAKTA KALIYOR
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Marega, Mali Milli Takımı formasıyla 24 maça çıkıp, 3 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon imza attığı Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de 43 resmi karşılaşmada forma giyen, tecrübeli futbolcu, takımına 15 gol, 5 asistlik katkı sağladı. 1.83 boyundaki Marega fiziği ile öne çıkan bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde net bir bitirici olan Malili golcü, savunma arkasına sarkmalarda oldukça tehlikeli. İkili mücadelelerde ise yıkılmaması ve ayakta kalabilmesi en önemli özelliği.