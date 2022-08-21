Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'un gözü Maxi Gomez'de!

Fenerbahçe'de gözler santrfor hamlesine döndü. Sarı-lacivertlilerde özellikle bu noktada gündemde olan Maxi Gomez konusunda ilginç detaylar olduğu öğrenildi. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 06:40