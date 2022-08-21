Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'un gözü Maxi Gomez'de!
Fenerbahçe'de gözler santrfor hamlesine döndü. Sarı-lacivertlilerde özellikle bu noktada gündemde olan Maxi Gomez konusunda ilginç detaylar olduğu öğrenildi. İşte son gelişmeler...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.08.2022- 06:40
Valencia'nın da benzer taktik uyguladığına dikkat çeken Marca, örnek olarak Maxi Gomez'in Girona maçında oynatılmasını gösterdi. Golcü oyuncunun ayağının 5. metatarsalında, taliplerinde şüpheye yol açabilecek bazı problemler olduğunu hatırlatan gazete, Gattuso'nun son dakikalarda Maxi Gomez'i oyuna alarak 'sakat olmadığını' göstermeye çalıştığını aktardı... Gomez'le Gladbach, Everton ve Newcastle'ın da ilgilendiği, haftaya daha somut gelişmelerin yaşanabileceği haberde yer aldı.